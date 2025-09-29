deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Conoce a detalle a Eduardo Arce, el entrenador de la Selección de México Sub20

Eduardo Arce a lo largo de su carrera se la ha pasado dirigiendo a generaciones juveniles y ahora está con la Selección de México Sub20

Eduardo Arce y una generación dorada en la Selección Mexicana Sub20.
Foto: X y Canva
Eduardo Arce y una generación dorada en la Selección Mexicana Sub20.
Antonio Hernández
Selección Azteca
La Selección de México Sub-20 ya jugó su primer partido del Mundial de la categoría. Enfrentó a Brasil en un duelo muy parejo y el marcador final fue de 2-2. Los dirigidos por Eduardo Arce lograron la igualdad al minuto 87. Una de las dudas de los aficionados es quién es Eduardo Arce, pues muchas veces se está acostumbrado a que los DT fueron grandes futbolistas.

México está ubicado en el grupo de la muerte ante Brasil, España y Marruecos. Eduardo Arce sabe que no pueden relajarse, sino quedarían fuera del Mundial Sub-20 apenas en la primera ronda. Arce ya tuvo un pasado en primera división con el Puebla. Se quedó en lugar de Nicolás Larcamón, quien también lo tuvo de auxiliar en La Franja.

Eduardo Arce y una carrera en ligas inferiores

La única aventura de Arce en primera fue con el Puebla, donde logró meter al equipo a la Liguilla. Su carrera inició precisamente en la Angelópolis; ahí dirigió a los equipos inferiores de la Sub-15 y Sub-17. Posteriormente, los Pumas se hicieron de sus servicios para que comandara la tercera división. En el Ascenso, fue auxiliar técnico de Héctor Altamirano con el Celaya y después regresó al Puebla para tomar las riendas de la Sub-20.

Tras su paso por La Franja en casi todas sus categorías hasta llegar al primer equipo, los directivos de los camoteros decidieron prescindir de sus servicios y, tras algún tiempo sabático, Andrés Lillini le dio la oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana Sub-20. Ya ganó el Premundial de la Concacaf y sabe que cuenta con una de las generaciones doradas del balompié nacional.

Es un Mundial largo, hay mucho por disputar y faltan partidos. Nosotros tenemos que pasar el grupo, acomodarnos en el torneo y seguramente hacer un buen papel. Sin volvernos preocupantes o excesivos, sabemos que España saldrá más intensa; sabe que se juega mucho en nuestro partido, esperar a España más fuerte”, dijo Arce al término del empate ante Brasil.

Selección Mexicana
