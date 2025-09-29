deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

VIDEO: Gilberto Mora deslumbró con estos movimientos especiales en México - Brasil en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora disputó su primer partido en el Mundial Sub-20 y ya dejó buenas sensaciones a nivel internacional con un video que demuestra lo crack que es

VIDEO: Gilberto Mora deslumbró con estos movimientos especiales en México - Brasil en el Mundial Sub-20
Selección Nacional de México
VIDEO: Gilberto Mora deslumbró con estos movimientos especiales en México - Brasil en el Mundial Sub-20
José Alejandro
Selección Azteca
Compartir

Gilberto Mora fue pieza fundamental para que la Selección Mexicana sumara su primer punto en el Mundial Sub-20 tras rescatar el empate ante Brasil . El mediocampista influyó en el marcador al dar la asistencia al ansiado gol de Diego Ochoa. El futbolista de 16 años ya demostró lo crack que es su primer partido de talla internacional, pues un video demuestra que deslumbró con movimientos especiales.

El periodista Julio Rodríguez compartió en su red social un video en el que se aprecian las mejores jugadas de la nueva joya del futbol mexicano, pues con tan solo 16 años ya dejó buenas sensaciones en el mundial, donde es seguido por un club grande de Europa . El futbolista de Xolos apareció por todo el campo, finteó, hizo jugar a toda a selección y acertó en la mayoría de sus pases.

Gilberto Mora
Selección Nacional de México
Gilberto Mora deslumbró en su primer partido con México en el Mundial Sub-20 al acertar la mayoría de sus pases y dar una asistencia

El rendimiento de Gilberto Mora en su primer partido del Mundial Sub-20

Gilberto Mora saltó a la cancha como titular en el esquema de Eduardo Arce en su partido de debut con la Selección Mexicana Sub-20 en el mundial de la categoría. De acuerdo con estadísticas de la plataforma Sofascore, el mediocampista tuvo calificación de 6.6, pese a contribuir con el equipo en los goles. Así fue el rendimiento del jugador de Xolos en números:

  • Tiros desviados – 2
  • Toques – 62
  • Precisión de pases – 38/42 (90%)
  • Pases clave – 5
  • Faltas cometidas – 0
  • Intercepciones – 2

TE PUEDE INTERESAR:

Así marcha México y Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora y la Selección Mexicana se ubican en el Grupo C, llamado de la muerte por las selecciones que lo conforman. Después de la jornada 1, el combinado azteca ocupa el segundo puesto con 1 punto, solo por detrás de Marruecos que le ganó a España en el primer partido de la justa.

México encarará el segundo duelo del mundial el miércoles 1 de octubre a las 2 de la tarde (hora centro de México), cuando enfrente a la Selección de España. El combinado azteca deberá hacer un gran partido si es que quiere avanzar a la ronda de eliminación, pues una derrota podría condenar su destino hacia el fracaso.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×