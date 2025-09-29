VIDEO: Gilberto Mora deslumbró con estos movimientos especiales en México - Brasil en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora fue pieza fundamental para que la Selección Mexicana sumara su primer punto en el Mundial Sub-20 tras rescatar el empate ante Brasil . El mediocampista influyó en el marcador al dar la asistencia al ansiado gol de Diego Ochoa. El futbolista de 16 años ya demostró lo crack que es su primer partido de talla internacional, pues un video demuestra que deslumbró con movimientos especiales.

El periodista Julio Rodríguez compartió en su red social un video en el que se aprecian las mejores jugadas de la nueva joya del futbol mexicano, pues con tan solo 16 años ya dejó buenas sensaciones en el mundial, donde es seguido por un club grande de Europa . El futbolista de Xolos apareció por todo el campo, finteó, hizo jugar a toda a selección y acertó en la mayoría de sus pases.

Selección Nacional de México Gilberto Mora deslumbró en su primer partido con México en el Mundial Sub-20 al acertar la mayoría de sus pases y dar una asistencia

El rendimiento de Gilberto Mora en su primer partido del Mundial Sub-20

Gilberto Mora saltó a la cancha como titular en el esquema de Eduardo Arce en su partido de debut con la Selección Mexicana Sub-20 en el mundial de la categoría. De acuerdo con estadísticas de la plataforma Sofascore, el mediocampista tuvo calificación de 6.6, pese a contribuir con el equipo en los goles. Así fue el rendimiento del jugador de Xolos en números:



¿Por qué Gilberto Mora es un futbolista tan especial? Vean lo que hace con 16 años en un Mundial Sub-20. Aparece por todo el campo, pocas veces pierde el balón, antes de ejecutar ya sabe lo que va a hacer. Finta, regatea, asiste y hace jugar. TALENTAZO.pic.twitter.com/iyoDfuvhZb — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 29, 2025

Así marcha México y Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora y la Selección Mexicana se ubican en el Grupo C, llamado de la muerte por las selecciones que lo conforman. Después de la jornada 1, el combinado azteca ocupa el segundo puesto con 1 punto, solo por detrás de Marruecos que le ganó a España en el primer partido de la justa.

México encarará el segundo duelo del mundial el miércoles 1 de octubre a las 2 de la tarde (hora centro de México), cuando enfrente a la Selección de España. El combinado azteca deberá hacer un gran partido si es que quiere avanzar a la ronda de eliminación, pues una derrota podría condenar su destino hacia el fracaso.