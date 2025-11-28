Gilberto Mora iguala el récord de Rafael Márquez; esto fue lo que consiguió

Este sábado se llevará a cabo el compromiso de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 entre Tigres y Xolos , mismo en el que Tijuana lleva ventaja luego del 3-0 que obtuvo en su casa y gracias a una gran actuación de Gilberto Mora, quien incluso se hizo presente con una anotación.

Ante ello, el juvenil de apenas 17 años de edad no deja de ser la sensación del futbol mexicano. De hecho, con lo ocurrido el miércoles pasado Gilberto Mora igualó un récord de Rafael Márquez, hoy asistente del Vasco Aguirre en la Selección y uno de los mejores jugadores en la historia del país.

¿Cuál fue el récord que Gilberto Mora igualó de Rafael Márquez?

La anotación del miércoles pasado hizo que Gilberto Mora celebrara apenas su segundo gol como profesional en Liguillas, número que lo ayuda a igualar el récord que tuvo Rafa Márquez como los mayores anotadores en una misma fase de temporada con menos de 18 años de edad.

Y es que, a lo largo de su corta carrera (alrededor de un año), Gilberto Mora presume ocho anotaciones y dos pases a gol en 45 partidos con el Tijuana; sin embargo, dos de estas sucedieron en rondas definitivas según El Heraldo Deportes, lo cual ayuda a igualar la marca del otrora defensor del Barcelona.

Por si esto fuera poco, la diana de este miércoles ayudó a que Xolos tenga pie y medio en la siguiente ronda del Apertura 2025, aunque vale decir que el compromiso de vuelta se llevará a cabo en el Volcán y en medio de un estadio que, seguramente, estará a reventar por la afición de Tigres.

¿Cuál es el valor actual de Gilberto Mora?

Gracias a lo hecho en el último año con los Xolos de Tijuana, así como por su participación en la última Copa del Mundo Sub-20 y lo ocurrido en la pasada edición de Copa Oro , el portal Transfermarkt considera que el valor de Gilberto Mora asciende a los 4.5 millones de euros; es decir, casi 100 millones de pesos.