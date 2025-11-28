deportes
AAA presenta CARTELERA de LUJO para el 28 de noviembre; estas son las luchas confirmadas

La AAA ha presentado una cartelera por demás espectacular que, sin duda, podría competir con la que presentó la WWE en el Survivor Series del 2025.

aaa-cartelera-lujo-sabado-28-noviembre.png
Instagram: AAA
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Este fin de semana TKO contará con dos eventos de gran magnitud dentro del apartado del wrestling y la Lucha Libre. Uno de ellos guarda relación con la AAA , la cual presentará una cartelera de auténtico lujo para este sábado 28 de noviembre. ¿Qué luchas están confirmadas?

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Mientras en Estados Unidos la WWE vivirá Survivor Series, en el estado de Puebla la AAA se presentará con un cartel de gran estruendo en donde el atractivo principal será Rey Mysterio, aunque, junto a él, un puñado de auténticas estrellas buscarán adueñarse del aplauso del público.

¿Cuál es la cartelera para el evento de AAA este 28 de noviembre?

Tal y como se mencionó, Rey Mysterio hará acto de presencia en esta cartelera, y aunque no se vislumbra un combate con él sí se menciona que podría abrir el show, aunque esto no está confirmado. A partir de ello, la AAA presentará combates de auténtico alarido, destacando el mano a mano entre El Hijo del Vikingo y El Grande Americano.

Te puede interesar: ¿Cuál fue la consola más buscada a lo largo del 2025?

Otro duelo que llama poderosamente la atención es el mano a mano entre Mecha Wolf y Dragon Lee, así como el duelo por el campeonato de parejas de la AAA entre Psycho Clown y Pagano ante Julius y Brutus Creed, el cual podría robarse la noche de acuerdo con lo que se espera de él.

Jack Cartwheel, Elio Lefleur y Cris Cartes se medirán para conocer al segundo retador por el título de Laredo Kid, mientras que Flammer y La Hiedra se medirán a Faby Apache y Lola Vice. El Hijo de Dr Wagner Jr hará lo mismo con Forastero, mientras que la lucha inicial tendrá a elementos como Niño Hamburguesa, Mr Iguana, La Parka, Galeno del Mal, Joaquin Wilde y Cruz del Toro.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el evento de AAA?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. Las estrellas de la AAA y la WWE se presentarán este sábado 28 de noviembre en el Auditorio GNP, del estado de Puebla, en punto de las 20:30 horas. Recuerda que el evento estará disponible en la cuenta oficial de YouTube de la empresa a partir de las 21:15 horas.

