Gilberto Mora supera en goles a estas leyendas del futbol a sus 16 años

Gilberto Mora es el nombre de moda en las conversaciones de los medios tradicionales y mucho más en la dinámica de las redes sociales. Hoy México defiende a muerte a un joven de 16 años que está jugando al futbol con una categoría extraña entre los de su edad. Por ello, este listado ejemplifica perfectamente la razón por la que el nacido en Tuxtla Gutiérrez es un talento especial.

Gilberto Mora: el niño que rompió la Liga MX con 16 años | MVP Jornada 6

¿Gilberto Mora está entre los mejores goleadores del mundo a sus 16 años?

Este listado es un acercamiento muy real a lo que representa la figura del futbolista de los Xoloitzcuintles de Tijuana. A los 16 años es difícil que un jugador tenga minutos en primera división y si a eso se le agrega que los goles sean cosa normal, la situación aún es más impresionante.

Por ello, he aquí el listado donde el mexicano tiene el privilegio de estar. Anotaciones con su club teniendo 16.

Pelé - 41 goles con Santos en 1957.

41 goles con Santos en 1957. Ronaldo - 12 goles con Cruzeiro en 1993.

12 goles con Cruzeiro en 1993. Lukaku - 19 goles con Anderlecht en 2010.

19 goles con Anderlecht en 2010. Gilberto Mora -

Lamine Yamal - 7 goles con Barcelona en 2024.

¿Cuándo es el siguiente partido de Gilberto Mora?

En estos momentos el mexicano se encuentra participando del Mundial Sub-20 que se juega en Chile. Con esto, se manifiesta su calidad para codearse en esta categoría a sus cortos 16 años. En ese sentido, viene de marcar doblete contra España y junto con México, se jugarán el pase a la siguiente ronda ante Marruecos el próximo sábado a las 14:00 p.m.

Mientras que (pensando en incrementar sus tantos del listado) tendría que volver a Tijuana en las siguientes fechas, esto si no le dan días de descanso tras su participación con el combinado nacional. Además, esperando que el tricolor avance a las siguientes fechas del Mundial. Pero este es el calendario de los Xolos en las próximas semanas.