¡BOMBAZO! Gilberto Mora SÍ está en la órbita del Real Madrid

Gilberto Mora sí interesa al Real Madrid, el juvenil mexicano de Xolos de Tijuana ha despertado interés por su calidad y desempeño a sus escasos 16 años de edad en varios equipos, pero desde España ha llegado un bombazo que hace oficial que se encuentra en la órbita del equipo merengue.

En época de fichajes en el mundo, la calidad de un jugador de solo 16 años y rumores de todos lados, arriba una declaración oficial de su propia representante en la que se acepta del seguimiento del jugador, un reconocimiento de su nivel y pleno estudio del mismo, por lo que parece que sí lo tienen en la mira.

Fue la representante Rafaela Pimienta, quien dijo al Chiringuito las facultades de Gilberto Mora y calificándolo de forma positiva, deseando que lo que venga para su futuro haga feliz al jugador, todo ello con una sonrisa y claridad, que hacen pensar que esto podría caminar más allá.

EXCLUSIVA



Rafaela Pimenta, agente de Haaland, confirma el INTERÉS del REAL MADRID por GILBERTO MORA.



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/Ri355BzqEj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2025

¿Qué dice la declaración que vuelve OFICIAL el interés del Real Madrid por Gil Mora?

“De verdad es un chico muy joven, muy fuerte entonces vamos a escuchar mucho de él, ideas. A ver qué va a pasar. Va a ir a donde sea feliz”

“Gilberto Mora jugó este año Copa Oro, el chico más joven en jugar en un evento internacional”

“Sí está relacionado con Real Madrid y es normal, o con grandes equipos porque de verdad es joven y fuerte”

Si bien no ventila una posible conversación o comunicación con el Real Madrid, sí afirma que hay un interés y de otros equipos grandes.

¿Quién es Rafaela Pimienta y por qué sus declaraciones generan eco?

Rafaela Pimienta es una abogada brasileña, experta en su área pero más aún en la promoción y manejo de jugadores, al haber sido compañera, socia y colaborada del fallecido promotor Mino Raiola, con quien cerró múltiples transferencias.

Su perfil bajo, pero dura en los acuerdos, hacen que la declaración y el nivel de información, hagan especular sobre otro tipo de conversaciones que podrían estar sucediendo, entendiendo que ella está en el ambiente y conoce lo que los equipos buscan y los jugados piden.

La máxima que ahora Rafaela Pimienta representa, es a Erling Haaland.