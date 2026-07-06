Jude Bellingham reconoce el talento de Gilberto Mora con emotivo intercambio de playeras
Una de las imágenes más especiales de la noche llegó después del silbatazo final. Jude Bellingham y Gilberto Mora compartieron un gesto de respeto y admiración que no pasó desapercibido.
¡RESPETO ENTRE CRACKS! Tras el intenso duelo entre México e Inglaterra, Gilberto Mora y Jude Bellingham protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada al intercambiar playeras y compartir unas palabras sobre el terreno de juego.