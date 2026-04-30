Figura de Uruguay sufre fractura y preocupa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™️

Las alarmas se encendieron en la Selección de Uruguay. A tan solo 47 días del debut mundialista ante Arabia Saudita, una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Marcelo Bielsa sufrió una dura lesión que podría cambiar el panorama del conjunto charrúa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™️.

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Giorgian de Arrascaeta abandonó el partido entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores tras sufrir una fractura en la clavícula derecha, luego de una fuerte caída durante el primer tiempo.

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La jugada ocurrió apenas al minuto 17, cuando Ezequiel Piovi intentó quitarle el balón desde atrás. El mediocampista uruguayo cayó directamente sobre su hombro derecho y de inmediato mostró señales de dolor.

Aunque el cuerpo médico intentó asistirlo para que continuara en el encuentro, las molestias fueron demasiado intensas y finalmente tuvo que abandonar la cancha, siendo sustituido por Jorge Carrascal.

Flamengo confirma la fractura y prepara cirugía

Horas después del partido, Flamengo emitió un comunicado confirmando el diagnóstico. El club informó que De Arrascaeta sufrió una fractura en la clavícula derecha tras realizarse estudios médicos en un hospital de La Plata.

El futbolista regresó a Río de Janeiro junto al resto de la delegación y todo apunta a que será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas para tratar la lesión.

La noticia representa un golpe muy fuerte tanto para Flamengo como para Uruguay, especialmente por la importancia que tiene el mediocampista dentro del esquema ofensivo. La situación genera todavía más impacto debido a unas declaraciones recientes del propio jugador.

Apenas unos días antes, De Arrascaeta había sido reconocido como el mejor futbolista de la temporada del Brasileirao y habló precisamente sobre el riesgo de lesionarse antes de una Copa Mundial de la FIFA™️.

"No hay forma de medirlo. Es algo natural en el fútbol. Los jugadores se lesionan y pueden perderse la Copa Mundial de la FIFA™️", expresó el uruguayo en ese momento.

Bielsa suma dolores de cabeza

La lesión llega en el peor momento para Marcelo Bielsa. De Arrascaeta se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del ciclo del entrenador argentino, aportando tres goles en 17 partidos con la selección.

Su posible ausencia sería un golpe durísimo para una Uruguay que ya enfrenta otro problema importante: la baja del lateral izquierdo Joaquín Piquerez, quien recientemente fue operado tras romperse los ligamentos del tobillo derecho mientras jugaba con Palmeiras.

Con dos piezas clave comprometidas físicamente, la preocupación crece dentro del cuerpo técnico charrúa.

Ahora, toda la atención estará puesta en la evolución médica de De Arrascaeta y en los tiempos de recuperación. Uruguay sabe que recuperar a una de sus máximas figuras podría marcar la diferencia en sus aspiraciones mundialistas.

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