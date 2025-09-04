El mundo de la moda, así como el apartado del entretenimiento deportivo, están de luto. En las últimas horas se dio a conocer el triste fallecimiento de Giorgio Armani , icónico diseñador que logró la fama a nivel mundial y que, en una de sus anécdotas, presume haber “vestido” a Hirving, el Chucky Lozano.

Fue durante la mañana de este jueves 4 de septiembre que se confirmó la muerte de Giorgio Armani, quien fue, sin duda, uno de los diseñadores de moda más importantes de las últimas décadas. Su incursión en el deporte se dio hace tan solo unos años, cuando formó parte de la Serie A a través de la vestimenta de un equipo.

¿De qué murió Giorgio Armani?

Giorgio Armani alcanzó la fama mundial luego de ser el fundador del imperio que lleva su nombre. Lastimosamente para sus seguidores, perdió la vida a los 91 años de edad durante este jueves 4 de septiembre debido a complicaciones derivadas de una infección pulmonar, noticia que fue confirmada a través de una publicación en redes sociales.

¿Cómo se despidieron las redes de Giorgio Armani?

En el comunicado antes mencionado, este establece lo siguiente: “El Señor Armani falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los muchos proyectos en curso y futuros”.

Giorgio Armani diseña la nueva indumentaria del Napoli.



💙#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3auxd2nTyW — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) August 19, 2021

¿Giorgio Armani vistió al Chucky Lozano en la Serie A?

La inclusión que la marca Giorgio Armani tuvo en el futbol internacional se dio a través de la primera división italiana, más precisamente en el Napoli de la Serie A. Este hecho coincide con el paso que Hirving, el Chucky Lozano, tuvo con una institución con la que logró salir campeón de Liga.

En la temporada 2021 - 2022, Giorgio Armani, bajo su marca EA7 , vistió oficialmente al Napoli, institución que un año más tarde, con la ayuda del Chucky Lozano, lograría el título de Liga después de décadas de espera. Cabe mencionar que el mexicano tuvo dos temporadas bajo la dirección de Armani, lo cual lo coloca como el único nacional en ser “vestido” por este diseñador hasta ahora.