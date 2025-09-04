Las reacciones en el mundo del deporte, por la muerte de Giorgio Armani

Este jueves 4 de septiembre el icónico y legendario diseñador Giorgio Armani murió a los 91 años en su casa en Milan, Italia lo que provocó un impacto en el mundo de la moda, pero también ha repercutido en el mundo del deporte en donde tuvo una gran participación.

Equipos de futbol, directivos de equipos y personalidades se han manifestado al respecto. Real Madrid emitió un amplio comunicado y el Nápoli está de luto por esta muerte de Giorgio Armani, quien fue un gran aliado del equipo.

Real Madrid se pronuncia por la muerte de Giorgio Armani

El Real Madrid publicó un comunicado en el que lamenta esta pérdida, considerándolo un diseñador legendario.

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Giorgio Armani, propietario del Olimpia Milano desde 2008, y una de las figuras más relevantes y emblemáticas del mundo de la moda de toda la historia.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a todos sus seres queridos, a su club y a todos sus aficionados.

Con Giorgio Armani al frente del club italiano, el Olimpia de Milano ha ganado 6 Ligas, 4 Copas y 5 Supercopas de Italia.

Ha fallecido a los 91 años de edad. Descanse en paz

Comunicado Oficial: fallecimiento de Giorgio Armani. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 4, 2025

Aurelio De Laurentiis, dueño del Nápoli, de luto

Aurelio De Laurentiis, dueño del Nápoli, consternado por su muerte, considerándolo un amigo y aliado pues su línea deportiva, EA7 vistió al Nápoli en diferentes temporadas, con ese sello de elegancia, innovación y moda.

“Con gran tristeza me enteré del fallecimiento de mi amigo Giorgio Armani. En nombre de mi familia, del grupo Filmauro y de todo el Napoli Calcio, expreso mis condolencias a su familia y a Leo Dell’Orco”, expresó De Laurentiis.

Con grande tristezza apprendo della morte dell’amico Giorgio Armani. A nome della mia famiglia, del gruppo Filmauro e di tutto il Calcio Napoli, sono vicino ai suoi famigliari e a Leo Dell'Orco. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 4, 2025

Juventus, expresa su dolor por la muerte de Armani

La Juventus, equipo italiano de la Serie A, también alzó la voz al respecto este jueves, explicando que es un ícono atemporal de la moda.

“La Juventus se suma al duelo por el fallecimiento de Giorgio Armani, un ícono atemporal de la elegancia y el estilo italiano”.

La Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, icona senza tempo di eleganza e stile italiano. — JuventusFC (@juventusfc) September 4, 2025

Selección Italiana, lamenta muerte de Giorgio Armani

En la Selección de Italia no se quedaron atrás y en el marco de su concentración para la fecha FIFA, también se pronunciaron, acotando que fue un “orgullo nacional”.

“Nos unimos al duelo por la muerte de Giorgio Armani.

Gabriele Gravina: “Siempre buscó la excelencia, fue un verdadero orgullo nacional”.

We join in mourning the death of Giorgio Armani.



Gabriele Gravina: "He always aimed for excellence, he was truly a source of national pride". — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) September 4, 2025

¿Quién fue Giorgio Armani y de qué murió el legendario diseñador?

Giorgio Armani Raimondi, mejor conocido como Giorgio Armani, nacido un 22 de julio de 1934 y fallecido hoy 4 de septiembre de 2025, fue hijo de Ugo Armani y Maria Raimondi

Su legado comenzó en la década de los setentas, revolucionando con su estilo el mundo de la moda en todos los géneros, épocas y tendencias. ue sobrio elegante y minimalista y de ahí que sus diseños en el deporte siempre tuvieras ese toque.

Su legado abarca las firmas como Emporio Armani, Armani Privé, Armani Exchange y también la rama deportiva EA7.

Sobre su fallecimiento se sabe poco, murió durante este jueves a los 91 años en su residencia de Milán, Italia y la causa no ha sido confirmada, pero su edad y problemas hepáticos y pulmonares que arrastraba, pudieron haber sido el motivo de su muerte.