OFICIAL: El nuevo equipo de Giakoumakis tras salir de Cruz Azul

Es oficial. Luego de que Giorgos Giakoumakis no entrara en planes de Cruz Azul para el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el delantero de 30 años de edad ha salido del conjunto de La Noria para volver a jugar en Grecia, donde ha firmado con el PAOK Salónica FC.

“El PAOK FC anuncia la cesión de Giorgos Giakoumakis, con opción de compra, procedente del Cruz Azul, hasta el 30 de junio de 2026. El delantero internacional vestirá la camiseta número 7", se lee en el sitio oficial del conjunto griego.

Llegando al conjunto Celeste como refuerzo para el Torneo Apertura 2024, el atacante tuvo un registro de 40 partidos jugados con Cruz Azul, mismos en los que hizo nueve goles y dio ocho asistencias.

La salida de Giorgios Giakoumakis se da a manera de préstamo, el cual va a tener una duración de un año a cambio de un aproximado de 1.8 millones de euros. De igual forma, el delantero habría reducido su salario para poder fichar con la escuadra de la capital de Atenas y así volver a tener actividad.

Con la salida del atacante griego, el equipo Cementero puede registrar a Gabriel Fernández ocupando la plaza que ha liberado Giakoumakis. El ‘Toro’ tiene una marca de 35 juegos disputados en los que ha colaborado con 9 goles 2 asistencias.

Te deseamos mucho éxito en esta etapa con PAOK, Giorgos. 🇬🇷 pic.twitter.com/lbAAXq36OT — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 13, 2025

