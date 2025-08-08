OFICIAL: Definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Ha quedado definida la Fase Final de la Leagues Cup 2025. La Jornada 3 de la Primera Etapa de competencia ha finalizado y con ello, ya conocemos a los cuatro equipos clasificados de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer a la instancia de Cuartos de Final y con ello, los cruces en la Fase Eliminatoria.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Equipos de la Liga BBVA MX clasificados a Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025

Del lado de la Liga BBVA MX, los equipos que lograron avanzar a la siguiente ronda fueron Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla. Por su parte, en la MLS avanzaron Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City.

Partidos de 4tos de Final en la Leagues Cup 2025

Los cruces en la Fase Eliminatoria se deciden con un orden inverso de clasificación: Liga BBVA MX 1 vs MLS 4, Liga BBVA MX 2 vs MLS 3, Liga BBVA MX 3 vs MLS 2, Liga BBVA MX 4 vs MLS 1.

En este caso, los cruces en los Cuartos de Final quedaron de la siguiente forma:



Toluca vs Orlando City

Pachuca vs LA Galaxy

Tigres vs Inter Miami

Puebla vs Seattle Sounders

Los partidos de Cuartos de Final se van a disputar el 19 y 20 de agosto con horarios por definir. En la Fase Final del certamen, las recompensas del torneo se van a dar a partir del Tercer Puesto. El ganador del Tercer Lugar vs a obtener un boleto a la Concacaf Champions Cup. Mientras que los dos equipos que alcancen la Gran Final a jugarse el domingo 31 de agosto, también obtienen un lugar en la Concachampions. El campeón tiene como mayor recompensa el pase directo a la Ronda de 16 en el certamen de Concacaf.

Te puede interesar: ¡FC Juárez pierde en penales vs New York Red Bull y queda eliminado de la Leagues Cup 2025!