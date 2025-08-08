OFICIAL: Definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025
La Jornada 3 de la Leagues Cup 2025 ha llegado a su fin y con ello ya conocemos los cruces en la instancia de Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025
Ha quedado definida la Fase Final de la Leagues Cup 2025. La Jornada 3 de la Primera Etapa de competencia ha finalizado y con ello, ya conocemos a los cuatro equipos clasificados de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer a la instancia de Cuartos de Final y con ello, los cruces en la Fase Eliminatoria.
Del lado de la Liga BBVA MX, los equipos que lograron avanzar a la siguiente ronda fueron Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla. Por su parte, en la MLS avanzaron Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City.
Partidos de 4tos de Final en la Leagues Cup 2025
Los cruces en la Fase Eliminatoria se deciden con un orden inverso de clasificación: Liga BBVA MX 1 vs MLS 4, Liga BBVA MX 2 vs MLS 3, Liga BBVA MX 3 vs MLS 2, Liga BBVA MX 4 vs MLS 1.
En este caso, los cruces en los Cuartos de Final quedaron de la siguiente forma:
- Toluca vs Orlando City
- Pachuca vs LA Galaxy
- Tigres vs Inter Miami
- Puebla vs Seattle Sounders
Los partidos de Cuartos de Final se van a disputar el 19 y 20 de agosto con horarios por definir. En la Fase Final del certamen, las recompensas del torneo se van a dar a partir del Tercer Puesto. El ganador del Tercer Lugar vs a obtener un boleto a la Concacaf Champions Cup. Mientras que los dos equipos que alcancen la Gran Final a jugarse el domingo 31 de agosto, también obtienen un lugar en la Concachampions. El campeón tiene como mayor recompensa el pase directo a la Ronda de 16 en el certamen de Concacaf.
