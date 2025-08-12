¡Arreglado! El equipo al que llegará Giorgos Giakoumakis

El futbolista griego Giorgos Giakoumakis dejará Cruz Azul para unirse al PAOK de Grecia en calidad de préstamo con opción de compra. El acuerdo entre ambos clubes se habría concretado después de semanas de negociaciones, con el PAOK ofreciendo una cantidad cercana a los 2 millones de euros por el préstamo y una opción de compra.

El contrato de Giakoumakis con Cruz Azul vencía en junio de 2028, y su valor de mercado se estima en 7 millones de euros. El jugador habría aceptado reducir su salario para facilitar su regreso a Grecia, donde ganará alrededor de 1.5 millones de euros anuales. Esta cifra representa una disminución significativa en comparación con su salario actual de 3 millones de dólares anuales en La Máquina.

Sale Giakoumakis, entra el ‘Toro’ Fernández

La salida de Giakoumakis permitirá a Cruz Azul liberar una plaza de extranjero y registrar a Gabriel “Toro” Fernández, quien estaba previamente registrado en la Sub-21. El equipo mexicano busca reestructurar su plantilla bajo la dirección de Nicolás Larcamón y considera que Fernández puede ser una opción viable para la delantera.

Los números de Giorgos en Cruz Azul

Giakoumakis jugó un total de 40 partidos con Cruz Azul, marcando 9 goles y dando 8 asistencias. El jugador griego llegó al equipo en el Apertura 2024 procedente del Atlanta United, pero no logró cumplir con las expectativas debido a lesiones y falta de regularidad.

