Brilló en Europa y fue fichado por América, pero sus lesiones lo retiraron a temprana edad

El mercado de fichajes ha estado un poco apagado para el Club América , institución que tiene como objetivo lograr un nuevo título en su historia. Ante este hecho, vale la pena recordar a un futbolista que llegó al club después de haber brillado en Europa pero que, tristemente, no pudo trascender.

Giovani dos Santos llegó como una alternativa por demás interesante para el Club América gracias a su paso por Europa, así como los buenos meses que tuvo en el LA Galaxy de la MLS. No obstante, su arribo a Coapa no fue el mejor no solo por las lesiones, sino por la baja de juego tan marcada que tuvo.

Giovani dos Santos, de brillar en Europa a decepcionar en América

Nacido el 11 de enero de 1989, Giovani dos Santos fue un jugador profesional que debutó profesionalmente en el Barcelona, equipo en donde, sin embargo, no tuvo grandes minutos. El mexicano también formó parte de distintos equipos en Europa como Tottenham, Ipswich, Galatasaray, Racing, Mallorca y Villarreal.

Después de un interesante paso que tuvo en el viejo continente, dos Santos fue el fichaje del LA Galaxy, equipo en donde sumó 28 goles y 19 asistencias en 88 partidos. Con esos números llegó como fichaje de lujo al Club América en julio del 2019; sin embargo, nunca pudo trascender en Coapa.

Y es que, entre una baja de juego considerable y constantes lesiones con las que tuvo que lidiar, Giovani dos Santos nunca pudo trascender como se esperaba en los pocos torneos que tuvo con la institución azulcrema, misma en donde sumó únicamente cuatro tantos y dos asistencias en 42 juegos.

¿A qué se dedica actualmente Giovani dos Santos?

Después de confirmar su retiro de las canchas tras desvincularse definitivamente del Club América, Giovani dos Santos se alejó por completo del futbol profesional para dedicarse a los negocios. Se sabe que el exseleccionado nacional forma parte de distintos asuntos empresariales, destacando su vinculación con la empresa Procura México.