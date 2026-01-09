Oba Femi, el luchador de 27 años que sueña con retirar a Brock Lesnar de la WWE

En este apartado les mencionamos que la WWE confirmó la llegada de tres luchadores directamente de NXT que, con una buena historia, podrían acaparar por completo las miradas. Uno de ellos es Oba Femi, quien con apenas 27 años de edad sueña con retirar a Brock Lesnar.

Oba Femi fue uno de los rostros más importantes que la marca amarilla tuvo en los últimos meses. Además, cuenta con un poderío físico por demás espectacular, por lo que distintos usuarios han comenzado a lanzar la teoría de que él podría ser el elemento que retire a Brock Lesnar de la WWE.

¿Quién es Oba Femi y por qué podría retirar a Brock Lesnar de la WWE?

Nacido en Lagos el 22 de abril de 1998, Oba Femi es un luchador profesional nigeriano que formó parte de NXT y que recientemente ascendió a las primeras marcas de la WWE, por lo que resta esperar a saber si el último campeón de la marca amarilla irá a RAW o SmackDown.

Antes de su arribo al mundo de la lucha libre, Oba Femi probó suerte como lanzador de peso, por lo que cuenta con un pasado en el mundo del atletismo. Este hecho lo ha ayudado a tener una masa sorprendente, misma que impone y que se ha convertido en una de las más espectaculares en el pasado reciente para la WWE.

Ahora bien, ¿por qué podría retirar a Brock Lesnar? Cabe mencionar que “La Bestia” podría decirle adiós a la WWE este mismo año, por lo que usuarios detallan que, a fin de darle un auge importante, la empresa consideraría que su última lucha sea precisamente ante Oba Femi, aunque esta información no está confirmada hasta ahora.

¿Qué otro miembro de NXT podría ser el próximo rostro de la WWE?

Así como ocurre con Oba Femi, la WWE trajo directamente de NXT a Je’Von Evans, quien con apenas 21 años de edad se ha consolidado como uno de los diamantes en bruto de la empresa. De hecho, el norteamericano recientemente luchó en Guerra de Titanes y estuvo a punto de lograr el Campeonato Latinoamericano.