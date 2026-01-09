NFL: Él es Jesús Gómez, el mexicano que formará parte del Draft 2026

En medio de lo que será la Ronda de Comodines rumbo al próximo Super Bowl , la comunidad mexicana ha recibido una excelente noticia dado que uno de sus jugadores formará parte del próximo Draft de la NFL. Por tal motivo, luce interesante conocer más respecto a Jesús Gómez.

Fue a través de sus redes sociales que Jesús Gómez confirmó que estará en la siguiente edición del Draft 2026, misma en la que espera tener suerte para ser incluido en una de las 32 escuadras de la NFL para la próxima campaña. Ahora bien, ¿dónde nació y en qué puesto se desempeña?

¿Quién es Jesús Gómez, mexicano que podría llegar a la NFL en 2026?

Al declararse elegible para el Draft 2026, Jesús Gómez tiene amplias posibilidades de llegar a la NFL este mismo año. Cabe mencionar que el mexicano nació en el Estado de Puebla, por lo que confirmó esta decisión a través de un comunicado luego de concluir su etapa en el futbol colegial norteamericano.

Jesús Gómez se desempeña como pateador y defendió los colores de Arizona State en el pasado reciente, por lo que cuenta con una trayectoria universitaria que, además de ser amplia, fue regular. Y es que el mexicano estuvo cuatro temporadas en el Eastern Michigan, así como una más con los Devils.

Gracias a su técnica al patear el balón, así como el fogueo que tuvo con jugadores que también planean dar el siguiente paso, Jesús Gómez considera que tiene todo para alcanzar el máximo nivel del futbol americano, por lo que intentará hacerse de un hueco en el próximo Draft de la NFL.

¿Cuántos partidos disputó en el futbol americano colegial?

Gómez sumó 38 juegos con el Eastern Michigan en un total de cuatro temporadas, estableciendo el récord de gol de campo más largo tras una patada de 57 yardas. En su última temporada, además, participó en 13 encuentros, registrando 128 de los 133 puntos extra que tuvo en sus botines, así como 68 goles de campo en 88 intentos realizados.