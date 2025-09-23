OFICIAL: Chicharito Hernández se pierde el Chivas vs. Necaxa y estos son los motivos

Chivas aún no termina de convencer a sus aficionados en este Apertura 2025 y, tras la derrota ante Toluca, el plantel recibió fuertes críticas . Ahora, Gabriel Milito está preparando el partido contra Necaxa y no podrá contar con Javier Chicharito Hernández, uno de los jugadores más destacados de su plantilla y quien ya estaba de regreso para seguir sumando minutos.

De acuerdo a la información que compartió el propio Rebaño, Chicharito sufrió un golpe durante el partido pasado ante el cuadro escarlata y, luego de que el jugador se haya realizado estudios médicos, se llegó a la conclusión de que sería mejor que trabajara por separado. De esta manera, Chicharito no fue convocado por Milito, quien ya tiene a un refuerzo entre ceja y ceja de cara al 2026 .

Mexsport Chicharito Hernández no jugará contra Necaxa por lesión

Así es como Chivas perdió una opción trascendente en el ataque para el partido que se jugará en el Estadio Akron. De esta manera, el timonel argentino solamente contará con Armando González, Teun Wilke y Alan Pulido para cubrir la posición de referencia de área. También se puede sumar el nombre de Cade Cowell, quien supo ocupar ese lugar en el terreno de juego pese a no ser su posición preferida.

Las bajas de Chivas para enfrentar a Necaxa, además de Chicharito Hernández

Además de Chicharito, Milito no podrá contar con Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre, quienes también se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. Como si fuese poco, Rubén González no podrá jugar al estar suspendido. Finalmente, los jóvenes Hugo Camberos y Yael Padilla también estarán ausentes por estar concentrados con la Selección Mexicana Sub-20.

¿Cuándo juegan Chivas y Necaxa por el Apertura 2025?

Chivas recibirá a Necaxa, equipo que dirige Fernando Gago, en el Estadio Akron este martes 23 de septiembre. El partido comenzará a las 19:07 horas (Ciudad de México), en el marco de la décima jornada del Apertura 2025. El condimento especial que tendrá este partido es el regreso de Gago al hogar del Rebaño, donde anteriormente supo dirigir.