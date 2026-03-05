Se retiró en América con solo 4 goles, hoy gana un SUELDO MILLONARIO en su nuevo trabajo

Son muchos los jugadores que han tenido una carrera brillante en el Club América al grado de ser considerados auténticas leyendas de la institución; sin embargo, también existen otros elementos que, pese a las expectativas, nunca pudieron ser diferenciadores en el terreno de juego.

Un ejemplo de lo anterior es nada más y nada menos que Giovani Dos Santos, quien llegó al Club América luego de un interesante paso por Europa y de brillar en la MLS con el LA Galaxy. Hoy, el mundialista de la Selección Mexicana tiene un éxito rotundo en su faceta como empresario.

¿Qué fue de Giovani Dos Santos, exjugador del Club América?

Giovani dos Santos fue considerado, en su momento, una de las joyas del futbol internacional gracias a su participación en las fuerzas básicas del Barcelona, club en el que debutó profesionalmente pero en el que, sin embargo, no tuvo los minutos que hubiese deseado en el campo.

Dicha situación lo obligó a buscar otras oportunidades, por lo que pasó por equipos como el Tottenham, Ipswich, Galatasaray, Racing, Mallorca y Villarreal hasta llegar al LA Galaxy, club de la MLS en donde tuvo sus mejores momentos no solo en cuanto a actuaciones, sino también en torno a goles y asistencias.

Fue así como Giovani Dos Santos fue fichado por el América en julio del 2019 con la intención de convertirse en el líder de la zona ofensiva del club. Tristemente para su causa, entre lesiones y bajas de juego considerables el mexicano solamente anotó 4 goles y realizó 2 asistencias en 42 encuentros.

¿Cuál es el sueldo de Giovani Dos Santos como empresario?

De acuerdo con información de Topskills Sports UK, tras su paso por el futbol profesional Giovani Dos Santos realizó una fuerte inversión en Procura México, empresa vinculada a Petróleos Mexicanos. A partir de dicho momento, el atleta habría ganado alrededor de 20 millones de dólares, contando con un sueldo anual que se acerca a los 9 millones de pesos.