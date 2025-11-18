Tres ex jugadores de Cruz Azul y figuras de la novena descienden

El equipo mendocino, Godoy Cruz, selló su descenso a la Primera Nacional de Argentina tras empatar 1-1 con Deportivo Riestra en la última fecha del Torneo Clausura. Este resultado, combinado con la victoria de Aldosivi sobre San Martín de San Juan, condenó al Tomba a jugar en la segunda división del fútbol argentino después de 17 temporadas en la máxima categoría.

En este equipo argentino militan tres hombres que fueron sumamente importantes para Cruz Azul y su noveno título. Los tres ex cementeros que juegan en Godoy Cruz y ahora tendrán que estar en la división de plata del futbol argentino son: Walter Montoya, Ángel Romero y Juan Escobar.

Una temporada para el olvido

La temporada 2025 será recordada como una de las peores en la historia de Godoy Cruz. A pesar de haber clasificado para la Copa Sudamericana y haber liderado su grupo, el equipo no pudo mantener el ritmo en el torneo local. El Tomba acumuló una serie de malos resultados que lo llevaron a la última posición en la tabla anual.

El descenso de Godoy Cruz genera incertidumbre sobre el futuro del equipo y sus jugadores. El club deberá trabajar para mantener a sus figuras y armar un equipo competitivo para la próxima temporada. La situación económica y dirigencial del club también será clave para determinar el rumbo del equipo en la segunda división.

El Tomba ante el desafío de volver a Primera

Godoy Cruz enfrentará un nuevo desafío en la Primera Nacional, donde deberá competir con equipos de todo el país para regresar a la máxima categoría. El equipo mendocino buscará aprovechar su experiencia y tradición futbolística para superar este obstáculo y volver a ser protagonista del fútbol argentino.

