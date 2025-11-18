Gabriel Milito sufre: fichaje de Ángel Sepúlveda podría ser un rotundo fracaso para Chivas por este motivo

Recientemente trascendió cuánto dinero le costaría a Chivas el fichaje de Ángel Sepúlveda . Y, con ello, también se dio a conocer que no sería un gran problema para el Rebaño Sagrado poder fichar a este futbolista de Cruz Azul. Sin embargo, ahora se supo que hay otra cosa que podría causar que el fichaje del delantero centro sea un rotundo fracaso para el Guadalajara.

Resulta que aunque Gabriel Milito ha hecho jugar muy bien a Chivas, igual estaría buscando refuerzos para el Clausura 2026 . En ese sentido, el nombre del jugador de Cruz Azul resonó mucho en Guadalajara. No obstante, lo que haría que sea un rotundo fracaso su fichaje es la edad del delantero: Ángel Sepúlveda tiene 34 años.

La edad no le permitiría a Ángel Sepúlveda llegar a Chivas de Guadalajara

Según la información que brindó el periodista tapatío César Huerta Salcedo, el mayor condicionante para la llegada del delantero centro de Cruz Azul a Chivas es su longevidad. “La familia Vergara no quiere fichar a jugadores mayores de 30 años”, expresó. Cabe destacar que Ángel Sepúlveda tiene 34 años, por lo que su llegada sería compleja si se respeta eso.

A pesar de que los rumores indicaban que el entrenador argentino, Gabriel Milito, lo quería, parece que no será sencillo. El reportero en cuestión sostuvo que la política de Chivas es no fichar jugadores de más de 30 años y mucho menos si se trata de futbolistas que se desempeñen en la delantera, donde buscan jugadores jóvenes, como con Armando González.

Instagram Ángel Sepúlveda / @angel_sepulveda15

Cabe destacar que a Chivas le ha ido muy bien con la decisión de darle lugar a los jóvenes en el ataque. De hecho, la Hormiga González ha sido uno de los mejores jugadores del equipo de Milito en este Apertura 2025. Tal es así que se ganó la convocatoria a la Selección Nacional de México.

Ángel Sepúlveda ya jugó en Chivas y no le fue bien

A pesar de que hoy día ha vuelto a sonar en el Guadalajara, lo cierto es que Ángel Sepúlveda ya jugó en Chivas entre julio y diciembre de 2018. Sin embargo, no rindió como se esperaba y se marchó al Necaxa.

