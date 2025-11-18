América quiere a Guido Rodríguez, pero podría tener un severo problema para ficharlo por este dato

Si bien la Liguilla aún no comenzó, el Club América ya inició su preparación rumbo al Clausura 2026 con la intención de reforzar las zonas más sensibles del plantel. Una de ellas es el mediocampo, donde el equipo tuvo varios altibajos en el último año. Por esa razón, el nombre de Guido Rodríguez volvió a aparecer en el radar azulcrema.

El mediocampista argentino se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX durante su etapa con las Águilas, siendo clave para ganar títulos y dejando excelentes sensaciones en la afición. Ahora, a casi seis años de su partida al fútbol europeo, Rodríguez podría tener un retorno triunfal.

Instagram Guido Rodríguez / @guiido_rodriguez

Pese al entusiasmo que genera su posible regreso, hay un dato que preocupa en Coapa: el ritmo de competencia. Aunque forma parte de un equipo de Premier League como lo es el West Ham, apenas disputó dos partidos de nueve posibles en la temporada, y solo uno de ellos como titular.

A sus 31 años, Guido está prácticamente fuera de la consideración del equipo londinense y no juega dos encuentros consecutivos desde hace año y medio, según la información de Transfermarkt, un dato que levantó dudas entre sectores de la afición y dentro del propio América.

A esto se le suma el costo que representaría su fichaje. Si bien su valor de mercado bajó en los últimos meses, está lejos de ser barato. Actualmente, tiene un coste aproximado de ocho millones de euros, por lo que el West Ham no lo dejaría marchar tan fácilmente.

Los números de Guido Rodríguez en el América

Si bien el presente de Guido Rodríguez en Londres no es bueno, los aficionados del América están muy ilusionados ante su posible vuelta a Coapa. Esto se debe a la excelente imagen que el argentino dejó en su primer período como jugador azulcrema.

Como jugador de las Águilas, Rodríguez disputó 123 encuentros entre todas las competiciones, marcó 12 goles y obtuvo dos títulos. Además, en 2019 fue nombrado como el mejor futbolista de la Liga BBVA MX.