¡GOL ANULADO A COLOMBIA! Fuera de Lugar | Colombia vs Congo | Copa Mundial de la FIFA 2026
¡La celebración duró apenas unos segundos! 😱⚽ Colombia había encontrado el camino al gol y la afición ya festejaba, pero la jugada fue revisada y anulada por posición adelantada. El marcador se mantiene intacto en un partido lleno de tensión ante Congo.
¡Se ahoga el grito de gol colombiano! 🚫⚽🇨🇴
Colombia logró vencer al arquero de Congo, pero la anotación fue invalidada tras señalarse fuera de lugar. La jugada generó polémica y dejó a los aficionados con las ganas de celebrar en este intenso encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.