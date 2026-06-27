¡GOL ANULADO A COLOMBIA! La ilusión del primero se desvanece ante Portugal
Colombia celebró lo que parecía ser el primer gol del partido, pero la alegría duró apenas unos segundos. La decisión arbitral invalidó la anotación y mantuvo el empate frente a Portugal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Colombia estuvo a nada de romper el empate frente a Portugal con una anotación que hizo estallar el estadio, pero la celebración terminó en decepción tras la decisión arbitral de invalidar el gol en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.