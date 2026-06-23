⚽🇨🇴 ¡GOOOL DE DANIEL MUÑOZ! Colombia Rompe el Cero ante Congo

¡Colombia encuentra el gol que tanto buscaba! 🇨🇴⚽🔥

Daniel Muñoz se viste de héroe y marca el 1-0 para la Selección Colombiana frente a Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras varias llegadas de peligro, el defensor apareció para definir y darle la ventaja a los cafeteros en un partido de alta intensidad.

