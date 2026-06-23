⚽🇨🇴 ¡GOOOL DE DANIEL MUÑOZ! Colombia Rompe el Cero ante Congo
Después de insistir durante gran parte del partido, Daniel Muñoz apareció en el momento indicado para mandar el balón al fondo de la red y desatar la locura en las tribunas. La Selección Colombiana toma ventaja ante Congo en un duelo clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡Colombia encuentra el gol que tanto buscaba! 🇨🇴⚽🔥
Daniel Muñoz se viste de héroe y marca el 1-0 para la Selección Colombiana frente a Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras varias llegadas de peligro, el defensor apareció para definir y darle la ventaja a los cafeteros en un partido de alta intensidad.