Así fue el gol del Sevilla vs Juventus | Semifinal Europa League
Así fue la anotación con la que el Sevilla abrió el marcador e inauguró la llave ante la Juventus, en la ida de la semifinal de la UEFA Europa League
El primer golpe en la semifinal de la Europa League, que disputan la Juventus y el Sevilla, fue dado por el equipo español.
La anotación que inauguró la llave en suelo italiano fue obra del delantero marroquí, Youssef En-Nesyri, quien culminó una descolgada al minuto 25 para silenciar la casa de la Vecchia Signora.
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Revive el gol de En-Nesyri, en el Juventus vs Sevilla
El contragolpe se gestó por el costado derecho. El argentino Lucas Ocampos arrancó a toda velocidad, ingresó al área del equipo turinés y tocó una diagonal retrasada. El español Bryan Gil no frenó a tiempo y se pasó, pero En-Nesyri ya esperaba el esférico y, de primera intención, sacó un tiro raso contra el recorrido del guardameta. El balón ingresó a la red y significó la ventaja inicial para el equipo seis veces campeón de la competencia.
Europa League— FutbolGol12 (@Gol12Futbol) May 11, 2023
Semifinal Ida
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Youssef En-Nesyri ⚽🇲🇦pic.twitter.com/YAGOJnsHhy
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