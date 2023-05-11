Así fue el gol del Sevilla vs Juventus | Semifinal Europa League

El primer golpe en la semifinal de la Europa League, que disputan la Juventus y el Sevilla, fue dado por el equipo español.

La anotación que inauguró la llave en suelo italiano fue obra del delantero marroquí, Youssef En-Nesyri, quien culminó una descolgada al minuto 25 para silenciar la casa de la Vecchia Signora.

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Revive el gol de En-Nesyri, en el Juventus vs Sevilla

El contragolpe se gestó por el costado derecho. El argentino Lucas Ocampos arrancó a toda velocidad, ingresó al área del equipo turinés y tocó una diagonal retrasada. El español Bryan Gil no frenó a tiempo y se pasó, pero En-Nesyri ya esperaba el esférico y, de primera intención, sacó un tiro raso contra el recorrido del guardameta. El balón ingresó a la red y significó la ventaja inicial para el equipo seis veces campeón de la competencia.

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Gol de Sevilla 🇪🇦

Youssef En-Nesyri ⚽🇲🇦pic.twitter.com/YAGOJnsHhy — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) May 11, 2023

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