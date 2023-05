Santiago Giménez revela qué modificó en su mentalidad a su llegada al Feyenoord

Llegó al Feyenoord a principios de temporada, luego que el equipo de la Eredivisie pagará 4 millones de euros por sus servicios, un movimiento que nadie imaginó sería tan fructífero en el corto plazo. Pues Santiago Giménez no necesitó una gran adaptación para brillar en su club y ser el referente en el ataque, pese a la competencia de Danilo.

Se puso a las órdenes del histórico Robin van Persie, a quien le ha aprendido muchos detalles que le han ayudado a moverse mejor y definir de mejor forma. Como resultado, Santiago Giménez se encuentra peleando entre los mejores goleadores de la Eredivisie. Suma 22 goles con la camiseta del Feyenoord y se ha convertido en el mexicano en marcar más goles en su primera temporada en Europa en toda la historia.

¿A qué atribuye Santiago Giménez su éxito?

Santiago Giménez explicó su sentir de las diferencias que encuentra entre la Liga MX y la Eredivisie, donde la confianza es mayor en Europa respecto con la que contó en Cruz Azul.

“La confianza que le han dado aquí desde el día que llegué ha sido importantísima. Me han hecho sentir importante. Me han dado confianza me han hecho crecer en tanto en lo humano como en lo futbolístico y creo que en Cruz Azul o en México, sí hubo oportunidades, por qué sinceramente las tuve, algunas las aproveché y otras no”, aceptó el delantero del Feyenoord.

¿Qué mentalidad tuvo que cambiar?



Sin embargo, Santiago Giménez sí terminó criticando un poco los procesos formativos que se viven en la Liga MX en comparación con la Eredivisie y que va de la mano con la mentalidad que tuvo que cambiar.

“Pero yo lo que sentía era que por ahí no te daban esa constancia de minutos y creo que es lo que está pasando en el en el fútbol mexicano, y también me di cuenta que toque jugar 10 minutos o 90 minutos… eres importante en la plantilla y te tienes que sentir importante ya sea que juegues 5 o 90 minutos y eso fue el cambio por ahí mental que yo tuve. Y si me tocaba jugar 2 minutos, porque así fue al principio , porque me faltaba un poco de ritmo, jugaba 10 minutos y trataba de hacerlo de mejor manera y a pesar que no era titular yo me sentía importante y ese fue el cambio que tuve mentalmente”, dijo Santiago Giménez.

El Feyenoord jugará ante Go Ahead Eagles este fin de semana, de obtener el triunfo, se coronarían campeones de la Eredivisie. Para sumar su título 16 en la historia del club. Cobra mayor relevancia que lo jugarán en el De Kuip, ante su afición.