Juventus salva la catástrofe ante Sevilla sobre le final del partido

Juventus dominó la posición de la pelota en los primeros minutos del partido, una condición que no suele pasarle al equipo de Sevilla, pero los italianos mostraron un buen órden y la calidad para ser el amo del partido en sus primeros 45’ del partido.

El Rey de la Europa League sorprende a la Juventus

Sevilla había mantenido un perfil discreto, pero cuand pegan son contundentes. Youssef En Nerysi aprovechó al minuto 26`, un balón para definir de primera intención con su botín derecho, y el conjunto Andaluz se puso al frente en la serie.

Para la segunda parte, la Juventus mostró más intensidad en la construcción del juego ofensivo, pero SEvilla estuvo bien parado, y no permitió espacios entre líneas para que el club italiano le hiciera daño.

Catenaccio Sevillano

Con los movimiento en ofensiva de la Vecchia Signora, el equipo tuvo mayor volumen en el frente, sin embargo, no pudieron generar las suficientes opciones para ponerse al frente en el cruce de la Europa League.

Paul Pogba estaba en la cancha también , para darle más volumen en el frente ofensivo, Juventus cerró fuerte sobre los minutos finales.

Final de alarido

Sobre el tiempo agregado, Federico Gatti aprovechó un balón dentro del área y con su remate consiguió el empate y evito la catástrofe para la Juventus de cara a la vuelta en la Europa League.

Previa del partido: Juventus vs Sevilla

El Sevilla, Rey de la Europa League, pasó por encima del Manchester United 5-2 en la serie, un partido que los andaluces supieron manejar para instalarse en las Semifinales; por su parte, la Juventus de Turín superó por la mínima al Sporting Club 2-1 en el marcador global, a pesar de que es uno de los grandes favoritos, los portugueses plantaron cara y vendieron muy costosa su eliminación de los Cuartos de Final.

La ocasión que Santos Laguna goleó a Rayados en la final de ida del Apertura 2010

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Posibles alineaciones del Juventus vs Sevilla

Juventus

W. Szczesny

Danilo

Leonardo Bonucci

Alex Sandro

Juan Guillermo Cuadrado

F. Miretti

M. Locatelli

Adrien Rabiot

Philip Kostic

Ángel di María

Dusan Vlahovic

Sevilla

M- Dimitrovic

Jesús Navas

N- Gudelj

L. Baldé

Marcos Acuña

Ivan Rakitic

Fernando

Lucas Ocampo

O. Torres

B. Gil

Y. En Nesyri

Juventus se ha enfrentado en cuatro ocasiones al Sevilla, todas en la Champions League, el equipo italiano ganó dos empató uno y sólo concedió una derrota ante los españoles. Sin embargo, se mantiene invicto en su estadio. Un dato a llamar la atención es que el equipo de Turín ha perdido sus dos últimos compromisos ante clubes de LaLiga jugando como local. Fue derrotado por el Barça y el Villarreal respectivamente.

Sevilla ha llegado a más semifinales que cualquier equipo en la Europa League, en cinco ocasiones. Y de hecho se metieron a la Final en todas, y en todas se coronaron. Además los andaluces tienen una racha de seis victorias enfrentando a equipo de la Serie A. Por lo que la Juventus tendrá una visita muy complicada en su cancha.

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Horario del encuentro

El duelo en el Juventus Stadium esta programado para las 13 horas (Tiempo de la Ciudad de México); uno de los mejores partidos de la competición entre dos pesos pesados de la Europa League.

