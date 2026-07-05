¡GOLAZO DE JULIÁN QUIÑONES! México despierta y se mete de lleno en la pelea
Cuando más lo necesitaba la afición mexicana, apareció Julián Quiñones con una definición espectacular para recortar distancias y devolver la esperanza en los Octavos de Final.
¡EXPLOTA EL ESTADIO! Julián Quiñones apareció en el momento más importante para marcar un auténtico golazo y acercar a la Selección Mexicana en el marcador frente a Inglaterra.
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