¡GOLAZO DE JULIÁN QUIÑONES! México despierta y se mete de lleno en la pelea

¡EXPLOTA EL ESTADIO! Julián Quiñones apareció en el momento más importante para marcar un auténtico golazo y acercar a la Selección Mexicana en el marcador frente a Inglaterra.

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