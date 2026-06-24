¡GOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! México Aumenta la Ventaja ante Chequia en el Mundial
¡El Tri no perdona! 🔥🇲🇽 Julián Quiñones aparece con toda su potencia y definición para marcar el segundo gol de México, ampliando la ventaja ante Chequia en un partido que se pinta cada vez más a favor del conjunto mexicano.
¡México sigue encendido en el Mundial! 🇲🇽⚽🔥
Julián Quiñones firma el 2-0 para la Selección Mexicana ante Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras una gran jugada ofensiva que terminó en el fondo de la red.