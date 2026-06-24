⚽🇲🇽 ¡GOOOL DE MATEO CHÁVEZ! México Golpea Primero ante Chequia en el Mundial
¡Explota el estadio! 🔥🇲🇽 Mateo Chávez aparece en el momento perfecto para abrir el marcador y poner a México por delante en un duelo intenso ante Chequia. La afición estalla de emoción tras una jugada que termina en el fondo de la red.
¡México ya lo gana en el Mundial! 🇲🇽⚽🔥
Mateo Chávez se convierte en protagonista al marcar el gol que adelanta a la Selección Mexicana 1-0 frente a Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Una acción clave que cambia el ritmo del partido y enciende la ilusión del Tri en un encuentro muy disputado.