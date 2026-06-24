⚽🇲🇽 ¡GOOOL DE MATEO CHÁVEZ! México Golpea Primero ante Chequia en el Mundial

¡México ya lo gana en el Mundial! 🇲🇽⚽🔥

Mateo Chávez se convierte en protagonista al marcar el gol que adelanta a la Selección Mexicana 1-0 frente a Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Una acción clave que cambia el ritmo del partido y enciende la ilusión del Tri en un encuentro muy disputado.

