Abuchean a Kevín Mier tras error frente a Querétaro

La afición de Cruz Azul no perdonó al guardameta de la Máquina tras equivocarse en la segunda anotación de Gallos Blancos. A pesar del invicto y tener el mejor arranque en la historia de los torneos cortos con un técnico extranjero en el banquillo, en la Máquina de Cruz Azul no todo es color rosa.

En el primer tiempo frente a “Gallos Blancos” de Querétaro el conjunto cementero se fue abajo en el marcador, pero el momento que marcó la primera mitad fue la segunda anotación de del cuadro cementero con un disparo de atrás de media cancha por parte de Santiago Homencheko sorprendió a Kevín Mier que no estaba bien posicionado y no pudo evitar el golazo de la visita.

Todos contra Mier

El gol significó el 2-1 al minuto 35, dándole la vuelta al marcador tras una anotación de José Paradela al minuto 14 y otro tanto del mismo Santiago Homencheko al 20 en una mala marca de la zaga celeste en un tiro de esquina.

Tras el 2-1 se notó inmediatamente la molestia de los aficionados cementeros en el Estadio Olímpico Universitario que cada vez que el balón llegaba al arco de Cruz Azul empezaban los abucheos acompañados de chiflidos e insultos hacía el arquero colombiano.

La afición de Cruz Azul, cansada de Mier

Cabe destacar que una mínima parte de los aficionados de la Máquina comenzaron a corear y apoyar a Kevín Mier; sin embargo era mayoría la parte que lo abucheaban y lanzaban comentarios negativos al cancerbero.

No hay que olvidar que este no es el primer error grave que comete el portero de Cruz Azul e incluso algunos le han terminado por costar la eliminatoria frente al América en la liguilla del torneo pasado.

