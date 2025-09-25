OFICIAL: Chicharito Hernández vuelve a causar BAJA de Chivas en el Apertura 2025

Chivas enfrenta este viernes en juego de la Jornada 11 al Puebla, compromiso al cual van de nueva cuenta con una serie de bajas, destacando que Javier Chicharito Hernández no podrá ver acción pues sigue en recuperación luego de las molestias que se originaron tras la Fecha 9 en la que enfrentaron a Toluca en el Estadio Akron.

Chivas, que están en el lugar 11 y quieren escalar ganando el siguiente partido, reveló la lista de convocados y está Javier Hernández, ausente de ese compromiso, al igual que otros cuatro futbolistas, exponiendo así el problema por el que atraviesan siendo un hospital rojiblanco.

El motivo de la ausencia de Javier Chicharito Hernández

Chivas previamente informó que Chicharito había recibido un golpe ante Toluca y que tras valorarlo por la unidad médica, se determinó que trabaja aparte del grupo y por lo que cual fue descartado para el duelo contra Necaxa.

Ese golpe sigue causando estragos, y Chicharito no viajará ni podría ver minutos en la Jornada 11, en una situación que agrava la crítica sobre su estancia en las Chivas.

🇦🇹 ¡AQUÍ LA LISTA DE CONVOCADOS! 🔥



Ellos son los 21 elegidos por Gabriel Milito para luchar por ese triunfo en Puebla 👊🏻https://t.co/pnFZJYPwsO — CHIVAS (@Chivas) September 25, 2025

Estas son las bajas de Chivas para el encuentro ante Puebla de la Jornada 11

En el juego de la Jornada 11, no solo Chicharito estará ausente, sino también Roberto ‘Piojo’ Alvarado quien es un hombre muy importante en el esquema de Milito, sumados a Daniel Aguirre, Erick Gutiérrez y Alan Mozo.

De nueva cuenta echando mano de canteranos y jóvenes, Chivas ya realizó su viaje hacia Puebla para este encuentro que además podrás ver EN VIVO el viernes 26 de septiembre por Azteca Deportes.

Estos son los 21 jugadores que lleva Chivas para el partido en contra de Puebla

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Alan Pulido

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Armando González