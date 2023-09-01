gol de aldawsari
Gol de Salem Al-Dawsari GRATIS AQUÍ

También te puedes autenticar con

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad

Gol de Salem Al-Dawsari | Al-Ittihad 3-4 Al-Hilal | Jornada 5 Liga Saudí

Salem Al-Dawsari pone un gol más en el marcador para el Al Hilal, que ya le da la vuelta al encuentro de la fecha 5 en la Liga Saudí en contra de Al-Ittihad.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez