¡GOL de Wanderson ! | Mirassol 0 - 1 Cruzeiro | Brasileirao | J3 | TV Azteca
¡Gol de Wanderson! Cruzeiro toma ventaja ante Mirassol en la Jornada 3 del Brasileirao. El delantero apareció en el momento clave para marcar el 0-1 y adelantar a Cruzeiro en un partido intenso. Revive la jugada, la definición y la celebración en este gran duelo del fútbol brasileño.
