Allan Saint-Maximin HUMILLA a Nestor Araujo en pleno entrenamiento y el América lo celebra

El delantero francés Allan Saint-Maximin está desparramando talento con el América, al menos en los entrenamientos y ahora le ha lanzado un túnel a Néstor Araujo avergonzando al compañero.

El refuerzo azulcrema Allan Saint-Maximin participó en un entrenamiento conocido en el futbol como ‘rondos’ o de manera menos técnica como ‘torito’, y fue ahí en donde se lanzó una jugada de lujo.

Allan Saint-Maximin, muy desafiante, elegante y atrevido recibió el balón y comenzó a hacer su labor, sin anunciar lo que realmente estaba planeando.

Allan Saint-Maximin tira túnel y Nestor Araujo es su víctima

El defensa Nestor Araujo iba tras el balón cuando el francés Allan Saint-Maximin, fintó que iría hacia un lado, dejó el balón quieto y con el pie derecho pasó el balón y cuando Araujo confundido abrió el compás.

Allan Saint-Maximin y su jugada quedó grabada en video y reproducida en redes sociales y toda la afición del América y de otros equipo celebran la acción y el lujo que lució en la práctica.

Así como esta jugada, Allan Saint-Maximin ha tenido regates, disparos, recortes y goles que están causando mucha expectativa y solo se espera que en su debut y juegos venideros pueda hacer algo de eso que en los entrenamientos está intentando.

¿Cuándo debutará Allan Saint-Maximin?

Los Rojinegros del Atlas y las Águilas del América se enfrentan este próximo domingo en juego de la jornada 6 en el Estadio Jalisco, cancha en la cual Allan Saint-Maximin podría tener su debut en Liga MX.

El partido además destaca porque suele ser un buen espectáculo un juego de Atlas vs América y el galo querrá lucir desde sus primeros minutos en el balompié mexicano con todos los reflectores que ha despertado, y más aún considerando que Allan Saint-Maximin actualmente es el jugador con el valor más alto en todo el circuito mexicano.