André Jardine habla sobre Saint-Maximin

En las últimas horas, ha trascendido que Alllan Saint-Maximin está cerca de convertirse en el nuevo refuerzo del América; sin embargo, en la más reciente comparecencia del director técnico del equipo, André Jardine, se dio a conocer que el fichaje todavía no se da por hecho y deja la puerta abierta a alguna otra alternativa.

“Esta búsqueda de los esfuerzos para un club como éste, para un elenco que ya es bastante bueno, es un trabajo de mucha gente. Y bien, venimos ya de bastante tiempo analizando varios nombres, teniendo en la baraja siempre nombres importantes como éste que citaste (Saint-Maximin). Sí, es un jugador que está analizado por el club y que tiene un nivel muy alto, muy impresionante, pero vamos a ver no solamente él, hay otras opciones, pero sin duda que es una muy buena opción y que, si se cierra, nos va a venir muy bien”, dijo el brasileño en conferencia.

Ya enfocado en los hombres que sí tiene a su disposición, el estratega hizo referencia a dos elementos que salieron con temas físicos del duelo ante el Real Salt Lake.

"(Sebastián) Cáceres (está bien) bien, fue algo raro lo que pasó con él, pero ya entrenó normal; Igor (Lichnovsky sufrió) un choque peligroso, siempre es complicado, pero me parece que no pasa del corte. Ojalá estén al 100 por ciento”, expuso.

El timonel azulcrema fue preguntado sobre su percepción en torno a la Leagues Cup y lo que genera entre clubes de México y los Estados Unidos.

“Es una competencia que tenemos que disputar como es y no criticar. Es una buena iniciativa de las dos ligas, la proximidad permite una competencia como esta. Tiene todo para crecer en importancia, el formato me gustó, pero si me preguntas si hay justicia, es complicado. El factor local existe en todo el mundo, en tu cancha, siempre tienes más chance de vencer y eso vale en todas las ligas del mundo. Esta competencia puede agregar experiencias interesantes para todos y en ediciones futuras va a encontrar equilibrio en este aspecto, en los juegos de mata - mata equilibraría esta parte. Me gusta esta competición”, señaló.

Jardine aprovechó para hacer una recomendación a los clubes mexicanos, basado en lo que ve dentro de la Unión Americana.

“Siempre se agregan experiencias distintas cuando enfrentas rivales que no acostumbras. Los mexicanos jugamos contra todos y te acostumbras, los jugadores son siempre los mismos. En México, los rivales están más estudiados y aquí es el desafío de entender el nivel de los rivales, las instalaciones y estadios nos gustan mucho, los céspedes son muy buenos, cambia la dinámica del juego. Esto es muy bueno, es un paso que la Liga Mexicana debe dar y espero que por el Mundial, todos los clubes se muevan para tener mejores canchas”, finalizó.