Figura del deporte cayó de un elevador y de milagro camina; esto se sabe de su salud

Con una gran sorpresa por lo ocurrido y declarando un milagro que pueda caminar, el golfista Andrea Pavan indicó que tuvo un accidente en un elevador en Sudáfrica. Se encontraba en dicho país para disputar un torneo y aunque en un principio nadie indicó qué había pasado, el italiano declaró que cayó tres pisos del hotel donde se encontraba. Esto es todo lo que se sabe alrededor de este tremendo caso.

¿Cuál es el estado de salud del golfista tras caer de un elevador?

El estado físico del golfista se reporta como estable y con miras a una larga pero favorable recuperación. Y es que fueron tres pisos los protagonizaron el desplome, pues la cabina del elevador no se encontraba al momento de abrirse las puertas. Tras no percatarse, la caída le provocó fracturas en varias vértebras y lesiones serias en su hombro.

Con 36 años, el deportista declaró que se siente muy bien, pues la situación pudo ser todavía más grave. “Realmente se siente como un milagro poder caminar y comenzar a realizar algunas actividades básicas, aunque a un ritmo muy lento y cuidadoso… Dios ha respondido a muchas oraciones; realmente siento que su mano está en mi recuperación. El camino es muy largo, ¡pero este pequeño paso me hace sentir muy bien!”.

Tras el accidente, tuvo que ser intervenido de emergencia de la espalda y el hombro, ante eso se indica que continuará poco más de un mes en el país africano. Allí vivirá sus primeros días de rehabilitación y posteriormente viajará ya más afianzado a los Estados Unidos, donde seguirán las evaluaciones de su condición médica.

¿Qué sigue para el golfista tras su terrible accidente en un elevador?

Tal como él mismo lo explicaba en sus redes sociales, le espera un camino largo, pero se muestra agradecido por salir caminando de algo que sin problemas le pudo causar la muerte. El doble ganador dentro del circuito europeo regresará a los Estados Unidos, pues allá es donde regularmente reside cerca de Dallas, con su esposa y sus tres hijos. Por el momento no queda más que iniciar los procedimientos médicos… ante un accidente que causó conmoción en el circuito del golf europeo y mundial.