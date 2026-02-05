Betis se come 5 goles del Atlético de Madrid en Copa del Rey, en jornada de debut de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas

Llegó el día en el que disputa el partido de Cuartos de Final de la Copa del Rey y están citados el Real Betis para verse las caras ante el Atlético de Madrid, un partido que luce muy serio y bravo para ambas escuadras, en el que destaca sobre todo para la afición mexicana, el posible debut de Álvaro Fidalgo con los beticos y el de Obed Vargas con el Atlético de Madrid.

No hay forma que los reflectores no apunten a estos futbolistas, que fueron fichados en estos últimos días y que han entrado en la convocatoria oficial, por lo que Pelegrinni y Simeone podrían mandarlos a la banca, alinearlos desde el inicio o bien enviarlos a la tribuna.

Fidalgo y Vargas traen ritmo de competencia y podrían aparecer, pero también podría ser parte de su integración el sumarse al grupo y esperar a que se acoplen y entiendan el funcionamiento de cada escuadra, pues tienen realmente pocas horas en sus respectivos equipos.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo el resultado del Real Betis vs Atlético de Madrid de la Copa del Rey?

El partido corresponde a los Cuartos de Final de la Copa del Rey, y en España las aficiones han despertado mucha expectativa, pues mantienen un funcionamientos similar. En La Liga, Atlético es el tercer mejor equipo con 45 puntos sumados tras 22 juegos y el Betis acumula 35 puntos para ser el quinto escalón.

Partido: Betis vs Atlético de Madrid

Hora: 2:00 PM TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

Transmisión: Plataformas de La Liga

Minuto a minuto: aztecadeportes.com

Estadio: La Cartuja

Las alineaciones oficiales del Betis vs Atlético de Madrid

Los 11 del Betis de Pellegrini

13.- Adrián

24.- Aitor Ruibal

5.- M. Bartra

3.- D. Llorente

16.- Diego Gomez

18.- Nelson Deossa

21.- Marc Roca

7.- Antony

8.- Pablo Fornals

10.- A. Ezzalzouli

9.- E. Ávila

Los 11 de Atlético de Madrid

1.- J. Musso

14.- M. Llorente

18.- M. Pubill

17.- David Hancko

3.- Matteo Ruggeri

20.- G. Simeone

8.- P. Barrios

6.- Koke

10.- Baena

7.- A. Griezmann

22.- Lookman