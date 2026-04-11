Piovi habla sobre Nicolás Larcamón en pleno momento crítico de Cruz Azul

Previo al Clásico Joven ante el América, Cruz Azul está lleno de cuestionamientos, sobre todo alrededor de Nicolás Larcamón, señalado por decisiones que no funcionaron en una noche en la que el equipo fue claramente superado por el LAFC. El ajuste tardío y el planteamiento inicial volvieron a poner al técnico en el centro de la discusión.

En ese contexto, Gonzalo Piovi tomó la palabra. Y en medio de las versiones que apuntan a que el proyecto podría depender de un título este semestre, Piovi dejó una postura clara desde el vestidor: el respaldo al cuerpo técnico sigue intacto.

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Según explicó, el grupo está unido y convencido del trabajo que se viene haciendo. Un mensaje directo, en un momento donde las dudas empiezan a crecer desde fuera.

Larcamón afirmó que no tiene un once inicial definido en Cruz Azul|Crédito: @nlarcamon / IG

El vestidor de Cruz Azul se mantiene unido pese a la crisis

El momento no es sencillo. Más allá de la posición en liga, el equipo no ha logrado sostener una idea clara en los partidos importantes. La derrota ante LAFC expuso fragilidades y el club ya suma cinco partidos sin ganar en competencias oficiales.

Aun así, Piovi insistió en algo: el grupo no se está rompiendo.

“Se habla mucho por fuera, nosotros puertas adentro estamos muy fuertes. A todo el cuerpo técnico lo respaldamos desde el día que llegaron, se sienten muy identificados con nosotros también y siente nuestro apoyo. Siempre estamos en la búsqueda de la mejora, del crecimiento y no tratamos de escuchar lo que se dice fuera del club”, dijo.

El foco, según sus palabras, está en recuperar la mejor versión dentro de la cancha, más que en lo que se dice fuera del club.

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Cruz Azul se juega más que un resultado ante el América

El partido de esta noche ante las Águilas es importantísimo para La Máquina. Puede significar ponerle fin a este bache, o hundirse completamente en el momento más importante de la campaña.

Pero lo cierto, es que a pesar de todo, el vestidor cementero sigue en sintonía con Nicolás Larcamón y ese es el primer paso para salir de esta crisis.

