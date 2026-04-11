No ha sido titular en Cruz Azul, pero podría ser la esperanza del club rumbo a la Liguilla

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de la Liguilla del Clausura 2026, misma que será atípica en la historia del futbol mexicano por ser la última antes de la Copa Mundial de la FIFA. Ante esta situación, uno de los equipos que se perfila como favorito al título es nada más y nada menos que Cruz Azul.

cruz azul

Parte de las razones por las cuales Cruz Azul es un candidato al título del Clausura 2026 deriva del hecho de que cuenta con un plantel por demás espectacular lleno de estrellas y canteranos de tres cuartos del campo en adelante. Una muestra de lo anterior es Amaury Morales, quien sueña con ser importante en la recta final del torneo.

Amaury Morales, ¿la respuesta en ataque para Cruz Azul?

Nacido el 3 de diciembre del 2005 en la Ciudad de México, Amaury Morales es un jugador de 20 años de edad que se desempeña como mediocampista ofensivo y que ascendió al primer equipo de Cruz Azul en enero del 2024, por lo que suma más de dos años en la institución cementera.

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Ya sea como extremo o carrilero por derecha, la realidad es que Amaury Morales destaca por ser un jugador desequilibrante en el campo que, sin embargo, no ha tenido los minutos que se esperaban desde la llegada de Nicolás Larcamón, quien ha confiado en otros jugadores por encima de él en el terreno de juego.

Aún así, distintos aficionados esperan que, con la llegada de la Liguilla, Morales tenga la capacidad de sumar más minutos en el campo y sea realmente importante para Cruz Azul considerando las bajas que el club tendrá de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo.

¿Cuáles son los números de Amaury Morales en Cruz Azul?

Desde su ascenso al primer equipo en 2024, Amaury Morales acumula un total de 1,460 minutos en 55 partidos con Cruz Azul, de acuerdo con Transfermarkt. En esta cantidad de compromisos el mexicano registra cuatro anotaciones, destacando aquella que sumó en la semifinal de vuelta del Apertura 2024 frente al América.