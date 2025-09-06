¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en México?

La fiebre rumbo a la Copa del Mundo de 2026 sigue creciendo. A menos de 300 días para el inicio del Mundial con sede en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA dio a conocer los pasos a seguir para poder comprar boletos en la primera fase de venta.

¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026?

Del 10 al 19 de septiembre, los titulares de tarjetas Visa podrán registrarse en el sitio de la FIFA, donde deberán de crear un FAN ID. Los dueños de las tarjetas podrán iniciar sesión para ingresar en un sorteo preferente. Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores será n notificados a partir del 29 de septiembre, asignándoles una fecha y horario para poder comprar sus entradas para la Copa del Mundo.

El periodo de asignación de horarios será el 1 de octubre. Sin embargo, el quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos. Iniciada la venta, se ofrecerán entradas para partidos individuales de los 104 compromisos así como boletos en especifico por sede o equipo.

En la Fase de Grupos, la venta dará inicio con entradas desde los 60 dólares, mientras que los asientos más exclusivos alcanzan los 6 mil 730 dólares. Debido a la gran demanda del evento, los boletos se pondrán a la venta en diferentes fases y el sorteo preferente de Visa marca el inicio del proceso.

La segunda fase del sorteo se tiene prevista del 27 al 31 de octubre y es el mismo proceso a seguir que en la primera etapa bajo una vía de selección aleatoria. Las fechas para comprar boletos en esta fase serán entre noviembre y principios de diciembre.

Finalmente, la etapa más cercana al Mundial 2026 es la tercera fase. Al igual en rondas anteriores se hace por selección aleatoria y en este proceso los aficionados podrán solicitar entradas para partidos en específico una vez que se conozcan la mayoría de cruces en Fase de Grupos.

