En Tigres aseguran que Gignac es el mejor delantero en la historia de la Liga BBVA MX

Fernando Gorriarán aseguró en entrevista para Azteca Deportes que se trata del mejor delantero extranjero que ha llegado a la Liga BBVA MX.

“Cada uno tiene su opinión, él llegó a cambiar la historia en México en un equipo de época. Creo que hay condiciones para que sea el mejor extranjero que vino a México, hizo lo mejor en la cancha y siempre estuvo compitiendo. Respeto la opinión de los demás, pero para mí es el mejor”, dijo en capitán de Tigres.

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Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Guzmán, compañero de Gignac desde sus inicios en Tigres

Uno de los jugadores que mejor conoce a Gignac es Nahuel Guzmán, el portero argentino ha vivido momentos de gloria con el francés a lo largo de los años.

“Respecto al reconocimiento de André, el homenaje creo que es merecido. Lo sé por redes sociales, la verdad no estoy verdaderamente al tanto. Sé que ha tenido otros homenajes también, cuando hizo cien, cuando hizo doscientos, así que ya está de más este homenaje. Pero creo que es un jugador que se ha ganado el respeto no solo de la afición local, sino de toda la liga. Merecido lo tiene el gordo”, dijo el guardameta felino.

Gignac y un legado que quedará en la historia

Por último, se refirió a la trayectoria de su compañero y el legado que dejará el en equipo regiomontano.

“Cuando llegó, era el diez de la selección de Francia y nadie creía que pudiera rendir así. Hemos sabido escribir una historia juntos, una linda historia. Así que el respeto de siempre, hasta donde dure. Porque con el gordo nunca se sabe”, sentenció.

Tigres enfrentará a Chivas en una nueva edición de la fiesta grande del futbol mexicano. Los felinos acabaron el torneo con una victoria contundente ante Mazatlán.

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