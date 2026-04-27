Así se vivió el homenaje de los Tigres a André-Pierre Gignac

André Pierre-Gignac vivió un momento único en el Volcán. Un mosaico histórico, su mítico dorsal, los colores de la bandera de Francia y de México con sus iniciales y un mensaje eterno.

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La casa del francés se convirtió en un homenaje incomparable. La afición se entregó a su leyenda, el que cambió la historia de Tigres para siempre. Al minuto 10 y el reloj se detuvo y el estadio entero se convirtió en una postal. Fue incomparable lo que se vivio en el estadio y él se despidió con un beso a los suyos.

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Noche redonda para Gignac y el conjunto felino

Tigres amarró el boleto a liguilla y ahora va por más en este semestre.

"Hay que seguir compitiendo y tenemos que ir por las dos competencias, queremos llegar a ambas finales, tenemos mucha ilusión. Hay hombres en Tigres que son históricos, que deben tener esos reconocimientos, y se hace todo mucho más fácil con ellos. Ellos marcaron un camino y tenemos que respetar e inculcar esos valores”, dijo el capitán del equipo, Fernando Gorriarán.

Uno de los que vivió el juego ante Mazatlán con gran emoción fue Nahuel Guzmán, quien acompañó a Gignac en varios años de glorias.

“En lo personal, ya es un amigo del fútbol. Nos toca viajar, compartir asientos, conversar de cosas extrafutbolísticas, incluso hablar de negocios ahora que los dos tenemos proyectos fuera del futbol”, expresó el jugador felino.

Tigres apunta a lo más alto

Por último, se refirió a lo que viene para el club en la Liga BBVA MX.

“Todo lo que sea alcanzable, vamos por eso. Cada torneo es sentarse a ver qué se puede mejorar. El torneo pasado mejoré mucho a nivel individual y eso invita a seguir creciendo. Mi deseo es lograr un campeonato más, tanto local como internacional. Esa ambición es lo que me impulsa a seguir. Entendemos también que hay un tema que está por encima de cualquier reconocimiento personal, que es el equipo”, sentenció.

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