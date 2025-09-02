deportes
¿En qué GP se podría coronar Óscar Piastri como el campeón de la Fórmula 1?

Óscar Piastri está cada vez más cerca de ser el auténtico campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1. ¿En qué Gran Premio se podría coronar? ¡Conócelo aquí!

gp-oscar-piastri-campeon-f1.jpg
Instagram de Óscar Piastri / PNG
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Después de que en las últimas temporadas tanto Red Bull como Mercedes fueron los dominantes dentro del automovilismo profesional, todo indica que, para esta campaña, la situación será totalmente distinta. En ese sentido, vale conocer en qué GP podría coronarse Óscar Piastri como el auténtico mandamás de la Fórmula 1.

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

Óscar Piastri se perfila como el elemento que terminaría con la hegemonía de Red Bull y Mercedes, pues gracias a su performance en McLaren es, actualmente, el líder de la temporada 2025 de la Fórmula 1. En ese sentido, ¿en qué GP podría coronarse como el campeón si mantiene su nivel como hasta ahora.

¿Quién es y en dónde nació Óscar Piastri?

Nacido en la ciudad de Melbourne Australia el 6 de abril del 2001, Óscar Piastri es un conductor profesional de Fórmula 1 que tiene 24 años de edad y que, luego de brillar en categorías menores, dio el salto al apartado máximo de automovilismo en 2023 a través de la escudería McLaren.

¿Cuántas veces ha sido campeón de la Fórmula 1 Óscar Piastri?

Si se considera que Óscar Piastri debutó hace apenas unos años en la Fórmula 1, se entiende que, hasta el momento, el australiano no haya sido campeón de la temporada, un hecho que puede cambiar en esta campaña si es que mantiene su nivel como hasta ahora.

¿Cuántos puntos tiene de diferencia Óscar Piastri respecto al segundo lugar?

Con 7 victorias hasta el momento, el australiano se mantiene en el primer lugar de la clasificación con 309 puntos. En el segundo lugar aparece Lando Norris, quien es su compañero en McLaren y que, después de sumar cinco triunfos, registra 275 unidades hasta ahora.

¿En qué GP podría convertirse en campeón de la temporada en la F1?

Con una ventaja de 34 puntos sobre el segundo lugar, y a falta de nueve circuitos en la temporada y tres carreras sprint más, la lucha por el liderato de pilotos entre Óscar Piastri y Lando Norris sigue en pie. Otro punto a destacar es que, hasta el momento, el australiano no ha tenido la fortuna de ganar más de tres carreras consecutivas, lo cual habla de su dificultad para mantenerse regular en la cima.

No obstante, si Piastri destroza tal estadística y logra el triunfo en Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil, así como las carreras sprint de Ausin y Sau Paulo, podría convertirse en campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas si es que logra quedar entre los seis mejores lugares, algo factible considerando la espectacular temporada que ha tenido hasta ahora.

Fórmula 1
Oscar Piastri
MCLAREN
