deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Las grandes gestas de Vicente Zarazúa en el tenis mexicano

Vicente Zarazúa fue una de las grandes leyendas del tenis mexicano en las décadas doradas de los 60 y 70

Vicente Zarazúa
@DeporTrack
Alejandro Puello
Otros Deportes
Compartir

La época de oro del tenis mexicano perdió a uno de sus legendarios integrantes, Vicente Zarazúa, un tenista histórico que puso el nombre de todo México en lo más alto cuando el deporte blanco apenas comenzaba a abrirse camino en nuestro país.

Fue un referente absoluto en el torneo de la Copa Davis, protagonista de victorias inolvidables y figura clave en aquellas hazañas de las décadas de los 60 y 70 que marcaron para siempre al tenis nacional. En 1968 llegó para "Chente" su primera gran cita con la historia.

Junto a Rafael "Pelón" Osuna, se colgó dos preseas doradas en los Juegos Olímpicos celebrados en México, una gesta que marcó a toda una generación. Si un tenista estaba destinado a los triunfos históricos, era el mexicano Vicente Zarazúa.

Un deportista de raquetas de madera y espíritu indomable. El tenis era parte de él... pero también parte de su familia. Los Zarazúa han dejado una huella profunda en el deporte blanco, y esa herencia continúa viva en el presente.

Vicente era tío abuelo de Renata Zarazúa, la mejor tenista mexicana del momento en México. Curiosamente, en estos días Renata consiguió la victoria para México con dedicatoria al cielo. México venció a Dinamarca en la Billie Jean King Cup con Renata Zarazúa, Giuliana Olmos y compañía. No cabe duda de que la tenista mexicana seguirá con el legado que dejó Vicente en el tenis nacional.

El tenis mexicano se viste nuevamente de luto ante la partida de uno de sus más ilustres jugadores. El deporte mexicano despide a uno de sus más grandes representantes, un hombre que le dio vida al tenis nacional.

"Los tenistas que están presentes sigan pensando y haciendo cosas por el tenis", dijo meses antes de su partida, una frase que anima a impulsar a las nuevas generaciones a que sueñen en grande.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Alejandro Puello

Autor / Redactor

Alejandro Puello

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×