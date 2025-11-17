Las grandes gestas de Vicente Zarazúa en el tenis mexicano

La época de oro del tenis mexicano perdió a uno de sus legendarios integrantes, Vicente Zarazúa, un tenista histórico que puso el nombre de todo México en lo más alto cuando el deporte blanco apenas comenzaba a abrirse camino en nuestro país.

Fue un referente absoluto en el torneo de la Copa Davis, protagonista de victorias inolvidables y figura clave en aquellas hazañas de las décadas de los 60 y 70 que marcaron para siempre al tenis nacional. En 1968 llegó para "Chente" su primera gran cita con la historia.

Junto a Rafael "Pelón" Osuna, se colgó dos preseas doradas en los Juegos Olímpicos celebrados en México, una gesta que marcó a toda una generación. Si un tenista estaba destinado a los triunfos históricos, era el mexicano Vicente Zarazúa.

Un deportista de raquetas de madera y espíritu indomable. El tenis era parte de él... pero también parte de su familia. Los Zarazúa han dejado una huella profunda en el deporte blanco, y esa herencia continúa viva en el presente.

Vicente era tío abuelo de Renata Zarazúa, la mejor tenista mexicana del momento en México. Curiosamente, en estos días Renata consiguió la victoria para México con dedicatoria al cielo. México venció a Dinamarca en la Billie Jean King Cup con Renata Zarazúa, Giuliana Olmos y compañía. No cabe duda de que la tenista mexicana seguirá con el legado que dejó Vicente en el tenis nacional.

El tenis mexicano se viste nuevamente de luto ante la partida de uno de sus más ilustres jugadores. El deporte mexicano despide a uno de sus más grandes representantes, un hombre que le dio vida al tenis nacional.

"Los tenistas que están presentes sigan pensando y haciendo cosas por el tenis", dijo meses antes de su partida, una frase que anima a impulsar a las nuevas generaciones a que sueñen en grande.