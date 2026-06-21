Así queda el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras el segundo partido de Países Bajos y Japón

Países Bajos es el líder del Grupo F después de dos partidos disputados en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los equipos se mueven hacia las fases de eliminación directa. Los neerlandeses vencieron 5-1 a Suecia y con eso llegaron a cuatro puntos con una diferencia de goles de +4 para tomar la cima del sector.

La selección de Japón también llegó a cuatro puntos después de vencer 4-0 a Túnez en el partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo. Los “Samurai Blue” lograron el triunfo gracias al doblete de Ayase Ueda sumado a los goles de Daichi Kamada y Junya Ito conseguidos en el Estadio Monterrey. Sin embargo, la diferencia de goles los pone por debajo de los europeos.

Por su parte, los suecos están en la tercera posición del sector F con tres unidades. Actualmente tienen la misma cantidad de goles anotados y goles permitidos tras dos juegos. El equipo nórdico aún tiene esperanza de avanzar a la siguiente ronda, hasta como uno de los mejores terceros lugares, y dependerá de sí mismo en el duelo contra Japón para cerrar la ronda de grupos.

Finalmente, Túnez se convirtió en el tercer equipo eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al caer ante los japoneses. El equipo dirigido por Hervé Renard llega a la última fecha sin posibilidades de clasificar debido a que ya no alcanza el tercer lugar del grupo tras perder sus primeros dos juegos. Aunque logre derrotar a Países Bajos, la derrota contra los suecos los dejó en el fondo del Grupo F.

Así va el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo F PJ G E P GF GC DG PTS Países Bajos 2 1 1 0 7 3 +4 4 Japón 2 1 1 0 6 2 +4 4 Suecia 2 1 0 1 6 6 0 3 Túnez 1 0 0 1 0 3 -3 0

La última fecha de actividad del Grupo F se disputará el 25 de junio a las 5:00 PM con inicios simultáneos de ambos partidos. Países Bajos será el visitante en su duelo contra Túnez en el Estadio Kansas City. Por su parte, Japón fungirá como local ante los suecos en el Estadio Dallas. Con tres equipos en busca del primer puesto, los duelos serán cardíacos.