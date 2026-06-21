Túnez vs Japón disputarán el partido mil en Mundiales: ¿Cuál fue el primer juego de las Copas del Mundo?

Las Selecciones de Túnez y Japón disputarán este sábado 20 de junio el partido número mil en la historia de las Copas Mundiales, un juego especial que tendrá como escenario la cancha del Estadio Monterrey y que servirá como segundo enfrentamiento de ambas escuadras en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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¿Cuál fue el primer partido en la historia de los Mundiales?

Han pasado 96 años desde que se disputó el primer partido en la historia de las Copas Mundiales en la edición de Uruguay 1930 en donde todo comenzó con un enfrentamiento entres las Selecciones de México y Francia en la cancha del Estadio Pocitos de Montevideo un 13 de julio de 1930.

Aquel encuentro solo asistieron 4 mil 444 personas y el primer gol cayó en el minuto 19 por conducto de Lucien Laurent marcando el primer tanto en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA.

El encuentro terminaría con victoria francesa de 4-1 y además de Laurent también anotaron para los galos Marcel Langiller y un doblete de André Maschinot, mientras que para México descontó al 70' Juan 'Trompo' Carreño, delantero del Atlante que escribió su nombre como el primer mexicano en anotar en Copas Mundiales.

Monumento que señala el primer gol en la historia de los Mundiales|Google Maps

Del Estadio Pocitos, antigua cancha del Peñarol en donde se celebró aquel icónico encuentro, ya no queda más que el recuerdo tras ser demolido en los años 40, pero en 2005 se situó el centro de la cancha en la intersección de las calles Charrúa y Coronel Alegre, mientas que a 50 metros se colocó un monumento con forma de escuadra y para señalar la portería en donde Laurent venció al portero Óscar Bonfiglio.

Originalmente, el partido inaugural estaba pensado para jugarse en la cancha del mítico Estadio Centenario, pero para la fecha de la patada inicial, un 13 de julio, el inmueble aun no estaba acabado, por lo que el encuentro se trasladó al campo de Peñarol.

Aunque a la misma hora y en el mismo día también se jugó el Estados Unidos contra Bélgica en el Estadio Parque Central, la FIFA considera como primer partido de los Mundiales el juego que enfrentó a mexicanos y franceses.

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