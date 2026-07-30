Así queda el grupo de México en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México es parte del Grupo B en la disciplina de futbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y su primer enfrentamiento fue contra la Selección de Puerto Rico. Lamentablemente, el combinado dirigido por Vanessa Martínez no pudo imponerse a las boricuas y el juego acabó empatado sin goles en el Estadio Cibao FC.

Por ahora, la Selección Mexicana se encuentra en segundo lugar del Grupo B porque el combinado de Colombia goleó 5-0 a su similar de Jamaica en su debut. Tras el empate contra Puerto Rico, las colombianas apuntan a quedarse con la cima de la tabla y todo podría ser más claro dentro de dos días.

La fase de grupos del torneo de futbol femenil se podría definir en la segunda jornada de actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. México enfrentará Colombia en el Estadio Moca 85 este viernes 31 de julio. Ese mismo día, las puertorriqueñas enfrentarán a las jamaiquinas y la tabla cambiará con ambos resultados por lo que es necesario estar atentos sobre el desempeño de la selección femenil.

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Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales. Al momento, México enfrentaría a Venezuela en la antesala del juego por la medalla de oro. El otro duelo semifinal sería El Salvador contra Colombia. Hasta este momento, quedarían eliminadas las selecciones de Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica. Dichos encuentros se disputarán hasta el 5 de julio en la ciudad de Moca mientras que los partidos para definir las medallas en la disciplina están calendarizados para el 7 de julio en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la segunda más poblada en la República Dominicana.

Grupo B de futbol femenil de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026