ÚLTIMA HORA: México se lleva CINCO medallas de oro en deportes que no son futbol

México volvió a demostrar que sus éxitos deportivos no se limitan al futbol. La delegación nacional tuvo una participación perfecta en el tiro con arco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo mexicano conquistó las cinco medallas de oro que estuvieron disponibles en la modalidad de arco recurvo. Alejandra Valencia y Matías Grande encabezaron una actuación que incluyó títulos individuales, por equipos y en parejas mixtas.

¿Cuáles fueron las cinco medallas de oro que ganó México?

México se quedó con el primer lugar en cada una de las competencias de arco recurvo celebradas en Santo Domingo 2026. Estos fueron los cinco títulos obtenidos:



Individual femenil: Alejandra Valencia.

Individual varonil: Matías Grande.

Equipo femenil: Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez.

Equipo varonil: Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla.

Equipo mixto: Alejandra Valencia y Matías Grande.

De esta manera, el país consiguió una cosecha perfecta. Ninguna de las medallas de oro disponibles en el arco recurvo quedó en manos de otra delegación.

|MEXSPPORT

Alejandra Valencia conquistó tres medallas de oro

Alejandra Valencia terminó su participación con tres preseas doradas. La arquera sonorense se coronó en la prueba individual femenil, equipo femenil y equipo mixto.

En la final individual derrotó 6-2 a su compatriota Ana Paula Vázquez. El enfrentamiento aseguró un doblete para México, debido a que el oro y la plata quedaron en poder de las representantes nacionales.

TE PUEDE INTERESAR:



Valencia también integró el equipo femenil con Ángela Ruiz y la propia Vázquez. Las mexicanas vencieron 5-1 a Colombia en la final después de haber eliminado 6-0 a El Salvador en las semifinales.

La experimentada arquera llegó así a 10 medallas de oro durante sus cinco participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, consiguió su tercer campeonato individual consecutivo, tras los títulos de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

|MEXSPORT

Matías Grande consiguió otros tres oros para México

Matías Grande también subió tres veces a lo más alto del podio. El representante mexicano ganó las pruebas individual varonil, por equipos y equipo mixto.

En la final individual tuvo que remontar ante el colombiano Jorge Enríquez. Grande llegó a estar abajo 4-2, pero se recuperó en los últimos sets para quedarse con el enfrentamiento por marcador de 6-4.

El dominio mexicano se extendió al combate por la medalla de bronce. Raúl Rodríguez derrotó 6-5 al cubano Hugo Franco mediante un desempate y permitió que México colocara a dos representantes en el podio varonil.