Mientras en Chivas ganaba 35 millones, este sería el salario de Fernando Gago en la U de Chile

Fernando Gago no dejó las mejores sensaciones en Chivas ni mucho menos. Los aficionados aún no perdonan que el argentino haya dejado “tirado” al equipo en pleno Apertura 2024 para cumplir su deseo de dirigir a Boca Juniors. Ni siquiera los 35 millones de pesos de salario que recibía al año fueron suficientes para convencer al estratega, quien ahora estaría cerca de ser anunciado de forma oficial como DT de Universidad de Chile.

La prensa chilena afirma que Gago tendrá uno de los salarios más elevados en la historia de la ‘U’. Los reportes indican que el entrenador argentino recibirá 65 millones de pesos chilenos al mes, equivalentes a 70 mil dólares aproximadamente. Esto quiere decir que ‘Pintita’ cobraría alrededor de 840 mil dólares al año, cifra que equivale a unos 15 millones de pesos en la actualidad.

Fernando Gago en Chivas|Crédito: Mexsport

La diferencia de salarios es abismal, ya que estamos hablando de 20 millones de pesos aproximadamente. Esta reducción salarial se justifica con los últimos resultados obtenidos por Gago, quien apenas dirigió 30 encuentros durante su paso por Boca y unos 20 juegos siendo técnico de Necaxa. Cabe resaltar que no ha conseguido títulos en ninguno de los dos equipos y se encontraba sin trabajo desde noviembre del año pasado.

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A pesar de que su sueldo no se acerca a lo que percebía en Guadalajara, distintas fuentes sudamericanas afirman que el argentino recibirá un monto inédito para el futbol chileno. “Va a ser un sueldo millonario“, adelantó la periodista Rocío Ayala, quien luego agregó: “Es una inversión que no se había hecho antes“, respecto al dinero que pondrá la U de Chile para fichar a Gago.

El contrato que tendría Fernando Gago en Chile

Los reportes detallan que ‘Pintita’ firmará contrato con Universidad de Chile hasta diciembre de 2027. Sin embargo, afirman que el acuerdo tendrá algunos objetivos clave a cumplir a lo largo del 2026. Y es que la directiva podrá revisar el desempeño de Gago a final de temporada para tomar una decisión con su futuro, donde los objetivos a cumplir serían:



Clasificar a una competencia internacional para 2027 (Copa Sudamericana o Copa Libertadores).

Pelear por algún título local.